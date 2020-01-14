مصدر لمصراوي: لاعب سنغالي مرشح للانضمام إلى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
لا تزال إدارة النادي الأهلي تسعى لحسم ملف صفقة اللاعب اللاعب الأجنبي في إطار تدعيم الفريق قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية.
وأكد مصدر، أن اللاعب السنغالي أليو بادجي، لاعب رابيد فيينا النمساوي دخل ضمن الترشيحات للانضمام لفريق الأهلي.
واوضح، أن اللاعب صاحب الـ 22 بات الأقرب ليكون هو الصفقة المنتظرة للأهلي بعدما أعلن نادي سيسكا صوفيا البلغاري أن لاعبه الجامبي، علي سوي ليس للبيع.
وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي قد سافر خلال الأيام الماضية إلى أوروبا من أجل حسم هذا الملف.
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