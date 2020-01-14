أحداث ساخنة بالسودان وغلق المجال الجوي قبل مباراة الهلال والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

ذكرت تقارير صحفية أن السلطات السودانية قررت غلق المجال الجوي للبلاد كإجراء احترازي بعد إطلاق نار على أحد مقار المخابرات.

كما أوضحت قناة العربية، أن هناك إطلاق نار متواصل في أحد الشوارع بالعاصمة الخرطوم، والطرق المؤدية للمطار.

وتأتي تلك الأحداث قبل مباراة الهلال السوداني والأهلي، بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والمقررة يوم 1 فبراير المقبل، على ستاد الهلال بأم درمان.

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وتنص لائحة الاتحاد الإفريقي "كاف" على ضرورة الإعلان عن مكان ملعب إقامة المباراة قبلها بـ10 أيام.

وضمنت اللائحة في حالة وجود أحداث طارئة نقل المباراة إلى مكان آمن يضمن إقامتها، بشرط موافقة الاتحاد الإفريقي "كاف".

ويحتل الأهلي المركز الثاني بمجموعته برصيد 7 نقاط، خلف النجم الساحلي التونسي متصدر المجموعة بـ9 نقاط، فيما يحل الهلال السوداني ثالثا برصيد 6 نقاط، ويتذيل المجموعة بلاتنيوم بنقطة وحيدة.

ويحتاج كلا من الهلال والأهلي للفوز بالمباراة للحفاظ على فرصهم في عبور دور المجموعات والتأهل للدور ربع النهائي لدوري الأبطال.