عبد الحفيظ يوضح موقف رمضان صبحي من المشاركة مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، موقف رمضان صبحي، لاعب الفريق، من المشاركة مع فريقه خلال المباريات المقبلة.

ويخوض رمضان صبحي مؤخرا تدريبات تأهيلية بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

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وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحفية، إن حالة رمضان صبحي تتحسن بشكل واضح خلال الأيام الماضية وبات قريبا من المشاركة في المباريات مع الأهلي.

وأضاف، أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر، ينتظر رأي الجهاز الطبي للفريق للوقوف على امكانية مشاركة رمضان صبحي خلال المباريات المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة طنطا المقرر لها مساء غد الأربعاء في إطار منافسات الجولة الـ 13 بالدوري الممتاز.