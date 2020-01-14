مصدر يوضح الخليج 365 حقيقة إقامة مباراة قمة الدوري بالإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

نفى مصدر باتحاد الكرة، أن تكون هناك نية لإقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري، في الإمارات.

وقرر اتحاد الكرة في وقت سابق، إقامة مباراة السوبر بين الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل الكأس، يوم 20 فبراير القادم، فيما تقام مباراة القمة بالدوري بينهما يوم 24 من الشهر ذاته.

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وتردد مقترح بإقامة مباراة القمة بالدوري في الإمارات، استغلالاً لوجود الفريقين، وهو ما نفاه لاحقا مصدر باتحاد الكرة لـ"الخليج 365"

كما أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الأهلي لم يتلق أي مخاطبات من اتحاد الكرة في هذا الشأن.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 30 نقطة من 10 مباريات، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، وهو نفس رصيد الاتحاد السكندري الذي يحل رابعا بجدول الترتيب.