الأهلي يتلقى صدمة بشأن المهاجم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:
تلقى النادي الأهلي صدمة فيما يخص استقدام مهاجم جديد، وذلك بعد أن أعلن نادي سيكسا صوفيا البلغاري أن مهاجمه الجامبي علي جامبي مستمر مع الفريق ولن يتم بيعه.
ونشر النادي البلغاري بيانًا عبر موقعه الرسمي جاء فيه: "تناولت وسائل الإعلام أخبارًا عن أن النادي على وشك بيع علي سوي في مصر، النادي يود أن يؤكد أن اللاعب تلقى 3 عروض قوية لكن إدارة النادي لا تنوي الانفصال عن اللاعب الذي يُعد في غاية الأهمية للفريق."
وكانت مصادر قد كشفت لمصراوي في وقتٍ سابق أن النادي الأهلي قدم عرضًا بقيمة 3.5 مليون يورو للنادي البلغاري لكن تم رفض هذا العرض قبل أن يتم رفع العرض إلى 4 مليون، لكن النادي البلغاري طلب الحصول على 5 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل اللاعب.
ويواصل المفاوض الأهلاوي المساعي الجادة من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم الصفوف خلال الفترة المقبلة.
وشهدت الأيام القليلة الماضية سفر أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي إلى أوروبا من أجل حسم هذا الملف.
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