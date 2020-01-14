الأهلي يكشف عن هدف عام 2019 بناءً على تصويت الجماهير.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

اختارت جماهير النادي الأهلي، هدف حمدي فتحي في شباك فريق إطلع بره من جنوب السودان، الأفضل للفريق عام 2019.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، عبر تويتر، تغريدة، هنأ فيها اللاعب على هدفه الذي اختير في استفتاء جماهيري كأفضل هدف للمارد الأحمر عام 2019.

وسجل حمدي فتحي الهدف السادس للأهلي في شباك إطلع بره، في إياب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على حساب إطلع بره في إياب الدور التمهيدي بتسعة أهداف نظيفة.

Advertisements

ومرّ حسين الشحات بطريقة رائعة من الجانب الأيمن، ليعبر دفاع الفريق السوداني، قبل أن يمرر الكرة لحمدي فتحي على حدود منطقة الجزاء، الذي سدد كرة قوية سكنت أقصى الزاوية اليسرى للحارس.

وتعرض حمدي فتحي لإصابة قوية في الركبة خلال تواجده بصفوف المنتخب خلال معسكر نوفمبر، ليُجري جراحة في غضروف الركبة.

ومن المرجح أن يعود حمدي فتحي لصفوف الأهلي مع انطلاق الموسم المقبل، حيث أكد طبيب الأهلي خالد محمود، أن اللاعب بحاجة إلى 9 أشهر للعودة.