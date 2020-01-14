البدري يطلب السفر إلى لندن والاجتماع بالمحترفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أكد مصدر أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب، طلب من محمد بركات مدير المنتخب، حجز تذاكر سفره إلى لندن.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن البدري طلب التنسيق مع اللاعبين المحترفين للاجتماع معهم، وحضور عدد من المباريات بالدوري الإنجليزي و"تشامبيون شيب" لمتابعتهم عن قرب.

ويلعب ثلاثة مصريين في الدوري الإنجليزي، وهم محمد صلاح بنادي ليفربول، والثنائي محمود حسن تريزيجية، وأحمد المحمدي بنادي أستون فيلا، بالإضافة إلى أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الذي ينشط بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيون شيب".

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وخاض المنتخب تحت قيادة البدري 4 مباريات، بواقع وديتين أمام بتسوانا وليبيريا وفاز في المباراتين بهدف نظيف، فيما تعادل مباراتين رسميتين أمام كينيا وجزر القمر بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2021.

ولم ينضم صلاح أو المحمدي لقائمة المنتخب منذ تولي حسام البدري تدريب المنتخب.

وتولى حسام البدري قيادة المنتخب في شهر سبتمبر الماضي، حيث يضم جهازه طارق مصطفى وأحمد أيوب مساعدان، بالإضافة لسيد معوض، وأيمن طاهر مدربا للحراس، ومحمد بركات مديرًا للمنتخب.