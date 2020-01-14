كيكي سيتين : تدريب برشلونة مفاجأة غير متوقعة

عبر كيكي سيتين المدير الفني الجديد للفريق الكتالوني برشلونة ، في أول تصريحات له عقب توليه المنصب ، عن سعادته بعودته إلي ناديه مره أخري .
وقال سيتين في تصريحات له اليوم الثلاثاء بعد توقيع عقده مع برشلونة : " أمس كنت أقف حول منزلي وسط الأبقار والحيوانات الأيفة ، والأن أنا في برشلونة لتولي منصبالمدير الفني للفريق ، وأن سعيد للغاية لوجودي هنا " .
وأضاف سيتين : " أود أن أشكر نادي برشلونة علي منحي تلك الفرصة ، فأنا لم أكن أتخيبل وجودي هنا ، فأنا جاهز لخوض هذا التحدي الجديد مع الفريق ، وسوف أعمل علي توصيل تلكالفكرة للاعبين ، فهدفي هو الفوز بكل شئ، وكل شئ يمكن الفوز به ".
وأنهي سيتين تصريحاته : " سأعمل علي جمي أكبر عدد من البطولات مع هذا الفريق ، و أعتقد أن أفضل طريق لتحقيق هذا هو اللعب بأداء جيد، وهذا لا يحدث دائما, ولكن سأعمل عليه " .
وتولي سيتين صاحب ال 61 عام , تدريبات الفريق الكتالوني صباح اليوم الثلاثاء ، قبل أن يوقع عقده معهم حتي يونيو 2022 .
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