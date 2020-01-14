اتحاد الكرة يتعاقد على 4 سيارات تمهيدًا لتطبيق تقنية الفيديو

أنهت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة التعاقد على 4 سيارات نقل تليفزيوني تمهيدا لتطبيق تقنية الفيديو في الممتاز . الدوري المصري الممتاز . انطلق، أمس، معسكر تدريب الحكام على التقنية في ستاد القاهرة الدولي بمشاركة 54 حكما . ستاد القاهرة الدولي بمشاركة 54 حكما . شهدت أنباء تطبيق تقنية الفيديو في الدوري خلال الأيام الماضية صدى واسعًا وتباينت الآراء بين مؤيد ومعارض.

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