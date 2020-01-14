حمادة صدقي يصل سموحة لبدء مهامه التدريبية

وصل الجهاز الفني لفريق سموحه بقيادة حماد صدقي لمقر النادي لبدء مهام عمله مع الفريق السكندري، الذي تولي قيادته الفنية خلفا حسام حسن الذي اعتذر عن البقاء مع الفريق بعد تراجع النتائج. البقاء مع الفريق بعد تراجع النتائج. ويضم الجهاز المعاون لحمادة صدقى كلاً من الثنائي أحمد عبد الفتاح وخميس جعفر كمساعدين، بالإضافة إلى جانب مدرب أحمال أجنبي" وأحمد ناجى مدربًا لحراس المرمى ويذكر ان هذه المره تعد الثانية للمدير الفني حيث تولى المهمة الفنية لسموحة، موسم 2013/2014، خلف شوقي غريب وقاد الفريق الوصافة الدوري والكاس. بالإضافة إلى جانب مدرب أحمال أجنبي" وأحمد ناجى مدربًا لحراس المرمى ويذكر ان هذه المره تعد الثانية للمدير الفني حيث تولى المهمة الفنية لسموحة، موسم 2013/2014، خلف شوقي غريب وقاد الفريق الوصافة الدوري والكاس.

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