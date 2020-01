ساديو ماني عن تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي: " نمسك الخشب "

مازح السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، المتوج مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام ٢٠١٩، مراسل الكاف أثناء حديثه معه حول أقتراب الريدز من حصد لقب البريميرليج.

وكان مراسل الكاف يتحدث مع ماني، حول اقتراب الريدز من

التتويج بلقب الدوري الإنجليزي ، قائلًا: "إن شاء الله قريبًا سوف نبارك لك بحصد البريميرليج"، ليرد عليه الأخير مازحًا بلمسه للخشب .

شاهد الفيديو:

"God willing, you're winning the @premierleague with @LFC 🤩"



— Sadio: *Touches Wood* 😆



No one is jinxing it under Mané's watch 😁



Full interview shortly 🎥 pic.twitter.com/x83CEU8uru

Advertisements