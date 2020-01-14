مازح السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، المتوج مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام ٢٠١٩، مراسل الكاف أثناء حديثه معه حول أقتراب الريدز من حصد لقب البريميرليج.
وكان مراسل الكاف يتحدث مع ماني، حول اقتراب الريدز منالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، قائلًا: "إن شاء الله قريبًا سوف نبارك لك بحصد البريميرليج"، ليرد عليه الأخير مازحًا بلمسه للخشب .
شاهد الفيديو:
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"God willing, you're winning the @premierleague with @LFC 🤩"
— Sadio: *Touches Wood* 😆
No one is jinxing it under Mané's watch 😁
Full interview shortly 🎥 pic.twitter.com/x83CEU8uru
Advertisements— CAF (@CAF_Online) January 13, 2020
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وتوج ماني بجائزة أفضل لاعب بأفريقيالعام ٢٠١٩، خلال حفل جوائز "كاف"، الذي استضافته مصر بمدينة الغردقة ، متفوقًا على زميله محمد صلاح نجم الريدز والمنتخب الوطني، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.
الجدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول البريميرليج برصيد ٦١ نقطة، بفارق ١٤ نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي الوصيف برصيد ٤٧ نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر ساديو ماني عن تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي: " نمسك الخشب " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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