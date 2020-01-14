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ساديو ماني عن تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي: " نمسك الخشب "

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مازح السنغالي ساديو ماني لاعب الإنجليزي، المتوج مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام ٢٠١٩، مراسل الكاف أثناء حديثه معه حول أقتراب الريدز من حصد لقب البريميرليج.

وكان مراسل الكاف يتحدث مع ماني، حول اقتراب الريدز من

التتويج بلقب ، قائلًا: "إن شاء الله قريبًا سوف نبارك لك بحصد البريميرليج"، ليرد عليه الأخير مازحًا بلمسه للخشب .

شاهد الفيديو:                   

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وتوج ماني بجائزة أفضل لاعب بأفريقيا

لعام ٢٠١٩، خلال حفل جوائز "كاف"، الذي استضافته مصر بمدينة الغردقة ، متفوقًا على زميله محمد صلاح نجم الريدز والمنتخب الوطني، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

الجدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول البريميرليج برصيد ٦١ نقطة، بفارق ١٤ نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي الوصيف برصيد ٤٧ نقطة.

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