صافرة مغربية تدير لقاء الإسماعيلي والاتحاد السكندري في البطولة العربية

اسند الاتحاد العربي لكرة القدم إدارة مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري إلى الحكم الدولى المغربي رضوان جيد في اللقاء المقرر إقامته على ستاد الاسماعيلية يوم 24 يناير المقبل في إياب ربع نهائي "البطولة العربية". في إياب ربع نهائي "البطولة العربية". ويتكون طاقم التحكيم من المغربي رضوان جيد حكم رئيسي ويعاونه اكركاد مصطفي و هزاكاو لحسن بالإضافة للحكم الرابع حلو بن ابراهيم . وكان الدراويش قد حقق انتصار في ذهاب ربع نهائي البطولة خارج دياره على حساب الاتحاد السكندري بهدف نظيف سجله محمد الشامي في اللقاء الذي أقيم في منتصف الشهر الماضي بالإضافة للحكم الرابع حلو بن ابراهيم . وكان الدراويش قد حقق انتصار في ذهاب ربع نهائي البطولة خارج دياره على حساب الاتحاد السكندري بهدف نظيف سجله محمد الشامي في اللقاء الذي أقيم في منتصف الشهر الماضي

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