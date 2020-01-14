صلاح عاشور على رادار مدرب الاتحاد السكندري

دخل صلاح عاشور، صانع ألعاب فريق مصر المقاصة، حسابات طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري من أجل التعاقد معه لتدعيم الفريق خلال الانتقالات الشتوية الحالية . ويرغب فريق الاتحاد السكندري في التعاقد مع لاعب لتدعيم مركز صانع الألعاب في الفريق بعدما رفض الأهلي إعارة لاعبه عمار حمدى بسبب تمسك المدير الفني به . به . يرغب الجهاز الفني التعاقد مع لاعب ليكون بديلًا لأحمد رفعت تتم الاستعانة به عند غياب الأخير . يعاني فريق الاتحاد من الغيابات وسط الملعب بعد تأكد غياب هشام محمد كريم الديب وخالد الغندور.

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