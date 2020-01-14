غدًا.. طلائع الجيش يواجه فاركو وديًا

يخوض، غدًا الأربعاء، الفريق الأول بنادي طلائع الجيش مباراة ودية أمام فاركو، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها 20 يناير الجارى على استاد جهاز المقرر لها 20 يناير الجارى على استاد جهاز الرياضة كان الفريق خسر في الجولة الثالثة عشرة للمسابقة أمام الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف. يحتل طلائع الجيش المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة.

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