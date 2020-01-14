رسميًا.. أحمد علي ينضم للإنتاج الحربي

وقع أحمد علي الظهير الأيمن لنادى الجونة على عقود انضمامه بشكل رسمي لفريق الانتاج الحربي لمدة موسمين ونصف. ونصف. وجاء توقيع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف الفريق في حضور اللواء أشرف رئيس النادى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق ونبيل أبو زيد وكيل أعمال اللاعب . أشرف رئيس النادى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق ونبيل أبو زيد وكيل أعمال اللاعب . وبذلك يكون اول صفقات الانتاج الحربي خلال الانتقالات الشتوية الحالية،

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