برنامج تأهيلي خاص لـ محمد رزق على هامش مران طلائع الجيش

وضع طارق يحيى المدير الفني لفريق طلائع الجيش برنامجًا تأهيليًا للاعب محمد رزق بعد العودة للتدريبات الجماعية . وكان اللاعب قد تعرض للإصابة في غضروف الركبة فى 30 أغسطس خلال معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد . بذلك أصبح اللاعب جاهزًا للمشاركة مع الفريق الأول بداية من مواجهة الاتحاد السكندرى القادمة في الدوري . يذكر أن محمد رزق مدد التعاقد مع طلائع الجيش حتى 2022.

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