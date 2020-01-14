هشام محمد يغيب عن الاتحاد أمام الإسماعيلي للإصابة

تعرض هشام محمد لاعب وسط فريق الاتحاد السكندري لاصابة أثناء تدريب الفريق الأول أمس استعدادًت لمواجهة بيراميدز . وخضع اللاعب للأشعة تحت إشراف طبيب الفريق الذى أكد إصابته بمزق من الدرجة الثانية فى العضلة الخلفية يستلزم العلاج مدة لا تقل عن 21 يوما . الخلفية يستلزم العلاج مدة لا تقل عن 21 يوما . وبذلك يتأكد غيب عن مباريات الفريق بيما في ذلك لقاء العودة فى البطولة العربية أمام Advertisements الإسماعيلى . الإسماعيلى . ويعاني خط وسط الاتحاد من غيابات عديدة أهمها كريم الديب وخالد الغندور وهشام محمد . وكان طلعت يوسف طلب من رئيس النادي تدعيم الفريق بلاعب خط وسط مميز، خلال الميركاتو الشتوى الجارى. ويحتل الاتحاد المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة .

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