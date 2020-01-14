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برشلونة وريال مدريد في مواجهات سهلة بدور ال32 من كأس إسبانيا

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محمد مصطفى 0 تبليغ

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أسفرت قرعة دور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا التي أجريت، الثلاثاء، عن مواجهة سهلة لفريقي وريال مدريد.
ويواجه برشلونة فريق إيبيزا، بينما يلعب ضد يونيونستاتس، أما فالنسيا (حامل اللقب) فيواجه لوجرونيس، كما يلعب أتلتيكو مدريد مع كولتورال.

وأصطدمت بعض فرق “الليغا” ببعضها البعض في مواجهات ستكون أكثر قوة، إذ سيواجه إشبيلية نظيره ليفانتي، وسيلعب ريال سوسيداد ضد إسبانيول.

وضمت القرعة 32 فريقًا، منهم 18 من دوري الدرجة الأولى، و6 من الدرجة الثانية، و8 فرق من الدرجة الثالثة، وستقام هذه الجولة من البطولة على مباراة واحدة فقط.

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ومن المقرر أن تقام المباريات خلال الفترة من 21 يناير الثاني إلى 23 من الشهر الجاري.

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