ماذا قال إرنيستو فالفيردي بعد إقالته من برشلونة؟

أصدر المدرب إرنستو فالفيردي، المقال من تدريب فريق برشلونة الإسباني، بيانًا يودّع فيه لاعبي الفريق والموظفين بالنادي.

وكان نادي برشلونة أعلن إقالة فالفيردي من تدريب الفريق، وتعيين كيكي سيتين، مديرًا فنيًا خلفًا له لمدة عامين ونصف.

ووفقًا لبيان نشرته وسائل الإعلام الإسبانية، قال فالفيردي: “أعزائى، إنتهت مسيرتي كمدرب في برشلونة، موسمين ونصف مكثفين منذ البداية، خلال هذه الفترة، مررت بأوقاتًا سعيدة”.

وأضاف: “أحتفلنا بالألقاب والأنتصارات، وأيضاً (تشاركنا) أوقاتًا صعبة، ولكن قبل كُل شيء، أود أن أركز على التجربة والمشاعر التي وصلتني بها من المشجعين خلال هذه المرحلة”.

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وتابع: “أود أن أشكر الرئيس غسيب بارتوميو ومجلس الإدارة، على الفرصة التي قدموها لي لقيادة الفريق، وثقتهم بي طوال هذا الوقت، أود أيضًا أن أشكر دعم، ومعاملة جميع الأشخاص الذين رافقوني إلى النادي”.

وإختتم فالفيردي بيانه بالقول: “أود أن أشكر كُل اللاعبين، على العمل الشاق والجهد الذي بذلوه، وسمح لنا بالظفر بـ 4 ألقاب معًا، من الآن فصاعدًا أتمنى لكم كُل التوفيق، وكذلك المدرب الجديد كيكي سيتين، تحيا برشلونة وكتالونيا”.

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