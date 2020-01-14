رسميًا | البرازيلي باربوسا دي سوزا إلى الاتفاق السعودي

أعلن نادي الاتفاق السعودي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع البرازيلي إليريك باربوسا دي سوزا لمدة موسم ونصف الموسم. وذكر الاتفاق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي على الإنترنت “تويتر” أن إدارة النادي نجحت في الحصول على توقيع دي سوزا بعقد لمدة موسم ونصف الموسم في صفقة انتقال حر. وتوج دي سوزا 31/ عاماً/ كثاني أفضل لاعب في الدوري الياباني في عام 2019 بحسب ما ذكر الاتفاق. وسبق للاعب الوسط المدافع تمثيل فرق برازيلياً ودوم بيدرو وبالميراس وكروزيرو وسانتوس وباهيا وكيريزو أوساكا. Advertisements نيران صديقة تنصر نمور الاتحاد خارج قواعده على الاتفاق الاتفاق يسترد مدافعه القديم من الهلال

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