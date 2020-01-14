الاتحاد الجزائري يُخبر الأفارقة بالموعد الجديد لبطولة كأس أمم أفريقيا

أكد الاتحاد الجزائري أن نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا المقررة العام المقبل بالكاميرون ستقام في فصل الشتاء وليس صيفاً.

وأوضح الاتحاد، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري بطل أفريقيا تلقى دعوة من الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) للمشاركة في إجتماع تشاوري مُهم يعقد غداً الأربعاء في ياوندي حول تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2021 وأن الإجتماع سيسمح لمختلف الأطراف الفاعلة بضبط تواريخ البطولة التي جرى نقلها من يونيو 2021 لتقام شتاء بسبب إطلاق الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) الصيغة الجديدة لبطولة كأس العالم للأندية بمشاركة 24 فريقاً.

ويرافق بلماضي في رحلته إلى ياوندي إبراهيم بلياسين منسق المنتخب الجزائري.

وكانت مصادر داخل الكاف تحدثت عن إقامة البطولة بين 15 يناير و14 فبراير 2021 .

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