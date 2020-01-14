تقرير | برشلونة يتصدر أغنى أندية العالم..ومانشستر يونايتد مُهدد!

أصبح مانشستر يونايتد مهددا بفقدان صدارته لأغنى أندية الدوري الإنجليزي علماً بأن عائدات النادي في العام المالي 2018 / 2019 حافظت للفريق على موقعه في هذه الصدارة وذلك في النسخة الجديدة (ال23) من القائمة الصادرة عن شركة ديلويت.

وإذا فشل مانشستر يونايتد مجدداً في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، سيفقد صدارة أغنى أندية الدوري الإنجليزي في النسخة المقبلة من هذه القائمة.

وتصدر برشلونة الإسباني قائمة أغنى أندية العالم للمرة الأولى بعائدات بلغت أكثر من 800 مليون يورو فيما حل منافسه التقليدي العنيد ريال مدريد في المركز الثاني وجاء مانشستر يونايتد في المركز الثالث بعائدات بلغت 5ر711 مليون يورو (6ر792 مليون دولار)

وضمت المراكز العشرة الأولى في القائمة خمسة من أندية الدوري الإنجليزي حيث احتل مانشستر سيتي المركز السادس وجاء ليفربول وتوتنهام وتشيلسي في المراكز الثلاثة التالية مباشرة.

وينتظر أن تشهد عائدات مانشستر يونايتد تراجعاً في العام المالي 2019 / 2020 بسبب عدم تأهل الفريق لدوري الأبطال في الموسم الحالي.

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وفي حال تكرر فشل الفريق ولم يتأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل، قد ينتزع مانشستر سيتي أو ليفربول الصدارة الإنجليزية في هذه القائمة.

وبلغ إجمال عائدات الأندية صاحبة المراكز ال20 الأولى بالقائمة مجتمعة 3ر9 مليار يورو (رقم قياسي جديد) بزيادة 11 بالمئة عن العام المالي الذي سبقه، حسبما أكدت “ديلويت”.

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