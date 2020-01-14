بث مباشر | مشاهدة مباراة العراق وتايلاند في أمم آسيا تحت 23 عامًا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة العراق وتايلاند في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا المقامة حاليًا على الأراضي التايلاندية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية على ملعب راجامانجالا الدولي.

العراق تحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين بعد التعادل مع أستراليا 1/1 والبحرين 2/2، ويسعى الفريق للفوز على أصحاب الضيافة لضمان التأهل.

تايلاند استطاعت التغلب في الافتتاح على البحرين بخمسة أهداف دون رد، لكنها سقطت في الجولة الثانية بهدفين لهدف أمام أستراليا.

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تايلاند 1-1 العراق

???? ملعب راجامانجالا الدولي (تايلاند)

???? مجموعات كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا (مؤهلة إلى طوكيو 2020)

♻️ جارية الان

بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة

???? أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة تايلاند والعراق في كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا.

???? مساء الخير على الشعب العراقي العزيز، سأكون معكم “محمود ماهر” في هذا اللقاء من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

???? نتمنى التوفيق لمنتخب العراق اليوم ويتأهل إن شاء الله إلى ربع النهائي، فرص البحرين مستحيلة للتأهل فحتى لو فازت على أستراليا لن تتمكن من التأهل.

العراق يلزمها الفوز بأي طريقة لضمان التأهل، بينما تحتاج تايلاند للتعادل فقط.

???????? تشكيلة تايلاند اليوم : ناريشان (1) – أكراتوم (14) – ثيتافي أكسورنسري (2) – برومسوبا (15) – ثيتاثورن أكسورنسري (3) – بين ديفيس (22) – فونجكورن (13)- ثاورنساك (21) – إيمورا (7) – كانيتسريبامبين (8) – سوفانات مويانتا (17).

: ناريشان (1) – أكراتوم (14) – ثيتافي أكسورنسري (2) – برومسوبا (15) – ثيتاثورن أكسورنسري (3) – بين ديفيس (22) – فونجكورن (13)- ثاورنساك (21) – إيمورا (7) – كانيتسريبامبين (8) – سوفانات مويانتا (17). ???????? تشكيلة العراق اليوم: علي كاظم – مصطفى محمد – نجم شوان – عبد العباس عياد – مراد محمد – علي قاسم – محمد القاسم – محمد رضى – علاء رعد – صادق زامل – محمد مزهر.

علي كاظم – مصطفى محمد – نجم شوان – عبد العباس عياد – مراد محمد – علي قاسم – محمد القاسم – محمد رضى – علاء رعد – صادق زامل – محمد مزهر. 1″ صافرة بداية المباراة .. والكرة مع تايلاند.

3″ الحكم يقرر إيقاف اللعب بسبب شك لمسة يد لمدافع العراق داخل منطقة الجزاء..

4″ أوووووووه..الحكم يحتسب ركلة جزاء لتايلاند ضد (نجم شوان).

5″ ⚽ جوووووووووول…بداية قوية للمباراة بهدف مُبكر لمنتخب تايلاند من علامة الجزاء، نفذها لاعب نادي ساموت براكان سيتي التايلاندي “جاروينساك فونجكورن” .

5″ ???? الحارس العراقي “علي كاظم” كان قريب جدًا من التصدي للكرة .. ذهب عليها بطريقة جميلة لكن الكرة أسرع.

15″ الأفضلية لمنتخب العراق ومحاولات مستمرة لإدراك هدف التعديل، لكن التسرع أضاع التعاد في مناسبتين من صادق زامل ومحمد القاسم.

18″ انكماش كبير في الخطوط الخلفية للاعبي تايلاند.

22″ أوووووووه…علي كاظم ينقذ إنفراد صريح من مهاجم تايلاند رقم 17 “سوفانات مويانتا”، أبعد الكرة إلى ركنية بتصد من الزاوية اليسرى الضيقة.

27″ ????⚽ يااااااا سلام يا علي كاظم…بأطراف أصابعه ينقذ هدف مؤكد لتايلاند. الكرة سُددت من على نقطة الجزاء بباطن القدم على أقصى اليسار من اللاعب رقم 17 الخطير “سوفانات مويانتا”، قفز عليها كاظم برشاقة كبيرة.

29″ الأفضلية تعود إلى تايلاند، أصحاب الضيافة يبحثون عن هدف قتل المباراة..العراق يخشى الهدف الثاني ولهذا انكمش إلى الخلف، في انتظار تراجع تايلاند من النواحي البدنية.. سنرى ما سيحدث.

38″ بففففف … تشتيت غاية في السوء من قلبي دفاع العراق لكرة عرضية من اليسار، تسقط على خط الـ18 للاعب رقم 13 “فونجكورن”، سددها بلمسة واحدة جوار القائم الأيسر بقليل.

40″ أووووووووووه…فرصة ثالثة تضيع من مهاجم تايلاند “سوفانات مويانتا” سدد من داخل المنطقة بعدما تسلم كرة بأريحية كبيرة، ذهبت على يمين علي كاظم الذي أمسك بالكرة على مرتين.

45″ تايلاند متفوقة على العراق بالطول والعرض..العراق لم تأت هذه المباراة بعد!

45″ الحكم يضيف 3 دقائق كوقت بدل من ضائع..

45+3″ مراد محمد يُهدر شبه إنفراد بعد انطلاقة سريعة في هجمة مرتدة.. وبعدها يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم تايلاند 1-0.