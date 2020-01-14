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الأهلي يُعلن جاهزية حارسه البديل للمشاركة من جديد

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محمد مصطفى 0 تبليغ

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أعلن الجهاز الطبي بالفريق الأول بالنادي الأهلي المصري جاهزية شريف إكرامي حارس المرمي للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد شفائه من الإصابة في عضلة السمانة.

وقال الجهاز الطبي في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء إن شريف إكرامي بات جاهزا تماماً للمشاركة في المباريات بعد إنتهاء برنامجه التأهيلي الذي خضع له.

ويستعد الأهلي لمواجهة طنطا مساء غد الأربعاء ضمن منافسات مسابقة ، حيث يحتل الأهلي المركز الأول برصيد 30 نقطة، فيما يحتل طنطا المركز السادس عشر برصيد عشر نقاط.

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