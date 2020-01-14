بث مباشر | مشاهدة مباراة الفيصلي والكويت في دوري أبطال آسيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الفيصلي والكويت في الدور التأهيلي لبطولة دوري أبطال آسيا 2020، المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء 14-1-2020، على ملعب عمان الدولي في العاصمة الأردنية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، الساعة 18:00 بتوقيت مصر، الساعة 19:00 بتوقيت السعودية.

ترجع آخر مواجهة بين الفيصلي والكويت إلى يوم 23-2-2007 ضمن مسابقة البطولة العربية للأندية وفاز نادي الكويت بهدف دون رد على الأراضي الأردنية.

وكان الفيصلي قد فاز على الأراضي الكويتية في نفس الموسم بهدف دون رد ضمن مسابقة البطولة العربية يوم 11-12-2006.

ويَمر الفيصلي بفترة مميزة هذه الأيام حيث فاز أربع مرات في آخر خمس مباريات بجميع المسابقات.

أما الكويت فقد فاز ثلاث مرات، وتعادل مع اليرموك وخسر من السالمية.

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الفيصلي 0-0 الكويت

ملعب عمان الدولي (الأردن)

دوري أبطال آسيا 2020 (الدور التأهيلي)

تنطلق بعد قليل (16:00 بتوقيت جرينيتش)

البث المباشر “الكتابي” لحظة بلحظة

بعد قليل…