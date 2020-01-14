من هو مدرب برشلونة الجديد؟

وقع الإسباني كيكي سيتين عقدا لتدريب برشلونة يمتد عامين ونصف العام حتى الثلاثين من يونيو/حزيران 2022، وخلف المدرب -القادم من منطقة كانتابريا (شمالي إسبانيا) - إرنستو فالفيردي الذي أقيل فجر اليوم من منصبه.



المدرب السابق لريال بيتيس ليس من الصف الأول في عالم المدربين، ولهذا ننشر عشرة أشياء لا يعملها كثيرون من عشاق كرة القدم عن المدرب (61 عاما):



1- بدأ مسيرته الرياضية لاعب كرة قدم شاطئية، وكان ضمن عناصر المنتخب الوطني الإسباني.



2- لعب 12 عاما مع فريق راسينغ سانتاندر (على فترتين)، كما دربه في موسم 2001-2002 وقاده للدرجة الأولى، وكان أحد أيقونات الفريق، ويطلق عليه لقب "المايسترو".



3- ثالث مدرب للبرسا من منطقة كانتابريا التي تتمتع بحكم ذاتي، بعد إنريكي أوريزولا (1961) ولاورانو رويز (1976).



4- سيتين واجه برشلونة لاعبا 22 مرة؛ خسر منها 12، وفاز في خمسـ وتعادل في مثلها، وسجل هدفين في مرمى البرسا. وواجه سيتين برشلونة مدربا سبع مرات؛ خسر في ست، وفاز في واحدة كانت في الكامب نو الموسم الماضي.



5- لعب لعدة فرق في مسيرته بالملاعب: راسينغ سانتاندر وأتلتيكو مدريد ولوغرونيس وليفانتي.



6- درب فرق راسينغ سانتاندر وبولي إيخيذو ولوغرونيس وليغو ولاس بالاس وريال بيتيس.



7- في إحدى زياراته السابقة للكامب نو، منحه سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط البلوغرانا قميصه، وكتب عليه "إلى كيكي مع الحب والتقدير لرؤيتك الكروية".



8- سيتين درب عدة لاعبين كانوا في صفوف البرسا كبرترا وكابتوم وتيلو وسانابريا وأريغو وكيفن-برنس بواتينغ، ومن بين لاعبي الفريق الكتالوني الحاليين فيربو جونيور.



9- سيتين يمدح عادة ليونيل ميسي، ويصفه بأنه "لاعب من الطراز الأول، وأفضل لاعب في التاريخ"، وآخر مرة كانت بعد مباراة البرسا وبيتيس في معقل الأخير الموسم الماضي.



10- لديه شغف بلعبة الشطرنج، وواجه بطلي العالم السابقين في اللعبة أناتولي كارابوف وغاري كاسباروف.



المصدر: مواقع إلكترونية