رياضة | مدرب برشلونة: مستعد للموت من أجل اللاعبين وهدفي الفوز بكل البطولات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب برشلونة: مستعد للموت من أجل اللاعبين وهدفي الفوز بكل البطولات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم نادي برشلونة الإسباني مدربه الجديد كيكي سيتين والذي تم تعيينه خلفًا للمقال إرنستو فالفيردي.

وقال سيتين في المؤتمر الصحفي :"أشكر هذه المؤسسة الرائعة وأشكر بارثوميو وأبيدلل، لم أحلم ابدا في حياتي أن أكون يوما ما في البارسا".

وأضاف :"أتا عاطفي، وهذا يوم مميز بالنسبة لي، لدي رغبة كبيرة لمواجهة هذا التحدي الكبير، والأهم هو توصيل الأفكار للاعبين، الاعتماد على اللاعبين والرغبة في الفوز والثقة".

وتابع :"اليوم مر كل شيء سعيدا، يوم أمس كنت في مزرعتي الصغيرة، واليوم أدرب أكبر فريق في العالم، ولا يمكن ان اجعل اسم هذا النادي افضل، لأنه وصل للقمة".

وواصل :"لدي علاقة جيدة مع فالفيردي وهو رائع وخصم مميز عندما واجهته، واقيم كثيرا عمله وشخصيته".

وأشار :"يجب أن أتواصل مع فالفيردي دائما، لأنه فعل أشياء جيدة هنا، أشكره جزيلا، يترك لي فريقا في الصدارة".

وأوضح :"دائما كنت أتخيل أن أدرب فريق قريب من الهبوط، ولكن أدرب البارسا المتصدر، أمر لا يمكن تخيله".

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وزاد :"نشكر فالفيردي على عمله، وما قام به مع الفريق، وليس سهلا ان تستلم تدريب فريق في الصدارة، ووجدت اليوم ان اللاعبين لديهم رغبة كبيرة في العمل، وسوف يفهمون الأفكار بسرعة، لن يكون هناك اي صعوبات بأن نحافظ على المستوى العالي، وان لا تهرب منا مباراة كما حصل في السوبر".

وأردف :"بكل تأكيد سنكون في أفضل وضعية لتقديم أفضل عمل، ولكن العمل الحقيقي هو هنا، لدي قناعات معينة، هذا اسلوب حياتي، وسوف اواصل ذلك هنا، من الصعب ان تخرج من ذهني قناعاتي، انا ادافع عن اسلوبي في التدريب، وانا اموت من أجل اللاعبين".

وزاد :"يجب أن أخرج أفضل مستويات اللاعبين، أنل مستعد للموت من أجلهم".

وواصل :"‏هدفي هو الفوز بكل شيء ممكن، هذا النادي ليس لديه طريق آخر، فقط يجب التحسن، وتحقيق كل الالقاب إلى جانب لعب الكرة الجميلة".

وأوضح :"الطريق الأفضل للفوز هو لعب كرة قدم جميلة، أحيانًا لا تفوز، ولكن يجب أن تلعب باسلوب جميل".

وأشار :"أنا أدرب ميسي الأفضل في العالم شيء لا يوصف، أنا كأني في حلم، الحقيقة قلت لميسي انا معجب بك، انا أجلس واشاهده دائما، استمتع بما يقدمه".