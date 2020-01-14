رياضة | تونس تنافس بقوة في " السلة و الطائرة" في " عربية السيدات " بالشارقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تونس تنافس بقوة في " السلة و الطائرة" في " عربية السيدات " بالشارقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسعى لاعبات الرياضة التونسية المشاركات في منافسات دورة الألعاب الخامسة للأندية العربية للسيدات، لحصد الميداليات الملونة، وتأكيد حضورها على صعيد منافسات كرة السلة والكرة الطائرة، التي تقام على ميادين الحدث الرياضي الأهم و الأكبر على صعيد رياضة المرأة العربية، الذي تنظمه مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

و تقام منافسات الدورة تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، خلال الفترة من 2 وحتى 12 فبراير المقبل.

وتستعد تونس للمشاركة في الدورة وبلوغ المراحل المتقدمة من المنافسات الجماعية التي تجمعها على ميدان كرة السلة مع أندية: الإمارات، والأردن، والكويت، والجزائر، والبحرين، ومصر، والسعودية، فيما تتواجه مع ذات الدول إلى جانب الجمهورية العربية السورية على مضمار الكرة الطائرة.

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وعن هذه المشاركة قالت سعادة ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، رئيس لجنتها التنفيذية، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة: "أتممنا آخر الاستعدادات لاحتضان الحدث الرياضي الذي يجمع الاشقاء من مختلف الدول العربية على أرض الشارقة للتنافس الحرّ والنبيل على نيل أرفع الألقاب، ونفخر بمشاركة لاعباتنا من المغرب العربي الشقيق، خاصة من تونس الخضراء التي تمتلك تاريخاً طويلاً وعريقاً في رياضة المرأة".

وتابعت النقبي: "أكدت اللاعبات التونسيات على حضور واثق وقوي خلال الدورة الماضية ضمن ميادين منافسة الألعاب الجماعية، فقد مثّلت اللاعبات بلادهنّ وأنديتهنّ خير تمثيل، وشهدنا على مستويات فنية وبدنية كبيرة ومتطورة ما يجعلنا على موعد مع تنافس كبير يعكس المستوى المتطور لرياضة المرأة العربية في ميادين الألعاب الجماعية المؤهلة للبطولات العالمية والقاريّة".

ويشارك في منافسات النسخة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 16 دولة تتنافس في تسعة ألعاب هي: الرماية، وكرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة الطاولة، وألعاب القوة، والفروسية، والمبارزة، وقوس والسهم، والكاراتيه.