رياضة | آخرهم فالفيردي.. أشهر 10 مدربين "خارج الخدمة" في أوروبا (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخرهم فالفيردي.. أشهر 10 مدربين "خارج الخدمة" في أوروبا (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغيب العديد من الأسماء اللامعة في عالم التدريب بأوروبا عن مقعد "المدير الفني" خلال الفترة الحالية، وذلك بعدما رحلوا عن تدريب أنديتهم بالدوريات الأوروبية خلال الفترة الماضية، وينتظرون الفرصة لخوض تجارب تدريبية جديدة في المرحلة القادمة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز المدربين "بدون أندية" في أوروبا:-

1- ماوريسيو بوتشيتينو:

من أبرز المدربين "بدون أندية" في أوروبا خلال الفترة الحالية "بوتشيتينو" مدرب توتنهام السابق، والذي رحل عن قيادة السبيرز في 19 نوفمبر الماضي، ولم يتولي تدريب أي فريق.

2- ماسيمليانو أليجري:

المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري لم يتولي تدريب أي فريق منذ رحيله عن يوفنتوس الإيطالي في 30 يونيو لعام 2019، رغم ترشيحه لقيادة بعض الأندية الأوروبية في الفترة الأخيرة.

3- أوناي إيمري:

لم يتولي المدرب أوناي إيمري المدير الفني السابق لفريق أرسنال الإنجليزي تدريب أي فريق منذ رحيله عن تدريب "الجانرز" في 29 نوفمبر الماضي بسبب سوء نتائج الفريق.

4- لوران بلان:

مدرب باريس سان جيرمان السابق لوران بلان لم يتولي تدريب أيفريق منذ رحيله عن النادي الباريسي في 22 يونيو لعام 2016.

5- آرسين فينجر:

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بعد مسيرة امتدت لـ 22 عامًا مع أرسنال رحل آرسين فينجر عن تدريب الفريق في يونيو2018 ولم يتولي تدريب أي فريق آخر منذ ذلك التاريخ.

6- نيكو كوفايتش:

كان فريق بايرن ميونيخ آخر المحطات التدريبية لـ "كوفاتش" ورحل عن العملاق البافاري في نوفمبر الماضي.

7- سباليتي:

تضم قائمة "عواطلية" التدريب في أوروبا المدرب سباليتي والذي رحل عن تدريب انتر ميلان في 30 مايو الماضي، ولم يتولي القيادة الفنية لأي فريق آخر.

8- مانويل بلجريني:

رحل المدرب المخضرم مانويل بلجريني عن تدريب فريق وست هام يونايتد في ديسمبر الماضي، ولم يتولي تدريب أي فريق خلال الفترة الحالية.

9- فيليب سكولاري:

المدرب البرازيلي لويس فيليب سكولاري الفائز بكأس العالم 2002 مع منتخب السامبا، يبتعد حاليًا عن التدريب، منذ رحيله عن فريق بالميراس البرازيلي في 3 سبتمبر الماضي.

10- فالفيردي:

آخر المنضمين لقائمة "عواطلية" التدريب في أوروبا المدرب الإسباني ارنستو فالفيردي المدير الفني السابق لفريق برشلونة الإسباني والذي تمت إقالته من تدريب الفريق أمس، بسبب سوء النتائج.