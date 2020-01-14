رياضة | في بيان رسمي سيسكا صوفيا البلغاري يصدم الأهلي بشأن صفقة المهاجم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في بيان رسمي سيسكا صوفيا البلغاري يصدم الأهلي بشأن صفقة المهاجم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر مسؤولو نادي سيسكا صوفيا البلغاري، بيانًا رسميًا منذ قليل لتوضيح حقيقة رحيل الجامبي علي سوي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونفى النادي البلغاري، ماتردد مؤخرًا حول إمكانية التفريط باللاعب، خاصةً أنه من الأعمدة الرئيسية، وأنه لا توجد أي مناقشات حول مسألة رحيله بالوقت الحالي بأي ثمن.

وجاء نص البيان كالآتي:-

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"فيما يتعلق بالأخبار التي خرجت عبر وسائل الإعلام في الفترة الماضية، بأن نادينا على وشك الانتهاء من بيع مهاجمه، علي سوي، في مصر فنحن ملزمون بتوضيح ما يلي:

الحقيقة هي أننا تلقينا حتى الآن ثلاثة عروض قوية لبيعه، وهو أمر متوقع من جانب الأندية الخارجية، لكن إدارة سسكا صوفيا لا تفكر بأي شكل من الأشكال في التفريط باللاعب بأي ثمن.

علي سوي لاعب أساسي ومهم للغاية لفريقنا، ونعتمد عليه للوصول إلى أهدافنا المستقبلية".