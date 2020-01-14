رياضة | ميسي يكسر صمته ويعلق على رحيل فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يكسر صمته ويعلق على رحيل فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني على رحيل إرنيستو فالفيردي المدير الفني السابق للبارسا وتعيين كيكي سيتين بدلا منه.

وكتب الأسطورة ميسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" : "شكرا لكل شئ يا مستر ، واثق من نجاحك أينما تحط ، بجانب أنك محترف ممتاز أنت شخص طيب .. بالتوفيق وعناق".

وكان برشلونة أعلن رسميا أمس عن تعيين كيكي سيتين مديرا فنيا جديدا للفريق خلفا لإرنيستو فالفيردي.

كيكي سيتين يتحدث عن علاقته بفالفيردي

Advertisements

وكان سيتين تحدث عن تعاقده مع برشلونة وذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه كمدرب قائلا: "لم أحلم أبداً في حياتي وأن أتخيل بأن أكون يوماً في برشلونة، هذا اليوم مميز بالنسبة لي ".

وتابع: " يجب ان اشكر النادي على هذا التحدي ، يجب أن أقوم بتوصيل هذه الفلسفة والأفكار للاعبين".

وواصل المدرب الجديد: "يوم الأمس أتمشى مع الأبقار في مرزعتي واليوم أنا مع أفضل اللاعبين في برشلونة".

وأضاف: "لدي دائماً علاقة جيدة فالفيردي ولكن ليست عميقة ، وهو شخص رائع ومميز".

