رياضة | تصريح مثير من مدرب برشلونة الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح مثير من مدرب برشلونة الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث كيكي سيتين المدير الفني الجديد لبرشلونة عن قرار إدارة النادي الكتالوني بتعيينه في هذا المنصب خلفا لإرنيستو فالفيردي.

وقال سيتين في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه كمدرب لبرشلونة: "لم أحلم أبداً في حياتي وأن أتخيل بأن أكون يوماً في برشلونة، هذا اليوم مميز بالنسبة لي ".

وتابع: " يجب ان اشكر النادي على هذا التحدي ، يجب أن أقوم بتوصيل هذه الفلسفة والأفكار للاعبين".

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وواصل المدرب الجديد: "يوم الأمس أتمشى مع الأبقار في مرزعتي واليوم أنا مع أفضل اللاعبين في برشلونة".

وأضاف: "لدي دائماً علاقة جيدة فالفيردي ولكن ليست عميقة ، وهو شخص رائع ومميز".

وتحدث سيتين عن علاقته بالمدرب السابق: "لدي دائماً علاقة جيدة فالفيردي ولكن ليست عميقة ، وهو شخص رائع ومميز".