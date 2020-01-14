رياضة | رئيس برشلونة يكشف سبب إقالة فالفيردي وتعيين كيكي سيتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة يكشف سبب إقالة فالفيردي وتعيين كيكي سيتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة أسباب إقالة إرنيستو فالفيردي من تدريب الفريق وتعيين كيكي سيتين خلفا له في الفترة الحالية.

وقال بارتوميو خلال المؤتمر الصحفي لتقديم كيكي سيتين مديرا فنيا جديدا لبرشلونة: "أريد أن اشكر سيتين على قبول التحدي، أنت تعرف أن برشلونة يواجه صعوباته".

وتابع: " أود أن أوجه الشكر لمستر فالفيردي على ما قدمه خلال المواسم الماضية مع برشلونة ".

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وأضاف رئيس برشلونة بارتوميو : "لدى سيتين أسلوب مميز في اللعب تميز به طول مسيرته".

وواصل : "من حيث النتائج كنا على ما يرام مع فالفيردي ، لكننا كنا جميعاً ندرك تماما أن الأداء يمكن أن يتحسن اكثر ، بالرغم من تحدثنا معه كثيراً لهذا في النهاية اتخذنا قرار الإقالة".

واستكمل: " لقد قمنا بتغيير المدرب الآن لأننا اعتقدنا أن الفريق يحتاج إلى دفعة جديدة ، ما زلنا نطمح للفوز بكل شيء".