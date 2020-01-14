رياضة | محمد حلمي رداً على تصريحات شوقي السعيد: "لا أحد يجرؤ على إجباري على الدفع بأي لاعب"

كشف محمد حلمي المدير الفني السابق للزمالك عن حقيقة تصريحات شوقي السعيد مدافع الفريق السابق حول لقاء القمة بين الزمالك والأهلي قبل ٣ مواسم.

وتسببت تصريحات شوقي السعيد في لغط شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد شوقي أنه شارك في لقاء القمة قبل 3 سنوات بأمر من مرتضى منصور رئيس النادي بعدما طلب منه القيام بعملية الإحماء بين شوطي اللقاء بعدما دخل مرتضى لغرفة خلع الملابس وقال لمحمد حلمي المدير الفني للفريق وقتها "انت مقعد شوقي إزاي قوم يا شوقي سخن ودفع حلمي به في الشوط الثاني".

وقال في تصريحات خاصة"لا يجرؤ أي شخص على إجباري على الدفع بأي لاعب".

Advertisements

وأكمل "حدثت مشكلة بيني وبين مرتضى منصور خلال تواجدي في تدريب الزمالك قبل لقاء المصري ببطولة الدوري بسبب رفضي الدفع بأيمن حفني ومحمد كوفي ورغم سفرهما إلى الإسكندرية لكني أخرجتهما من القائمة".

وواصل "مرتضى منصور قال عني مدرب عنيد وهو ما يؤكد عدم صحة الواقعة من الأساس".

وأضاف "لست من نوعية المدربين المتساهلين من الأساس والجميع يعرف عني ذلك".