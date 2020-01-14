رياضة | 3 قرارات منتظرة من مدرب برشلونة الجديد.. صفقة مجانية في الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 قرارات منتظرة من مدرب برشلونة الجديد.. صفقة مجانية في الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة رسميا التعاقد مع كيكي سيتين ليكون المدير الفني الجديد للفريق عقب الإطاحة بإرنيستو فالفيردي في الساعات الماضية.

وتعاقد برشلونة مع كيكي سيتين المدير الفني السابق لريال بيتيس ليستلم المهمة الفنية بعد رحيل فالفيردي الذي تمت إقالته بعد أيام من توديع بطولة كأس السوبر الإسباني على يد أتليتكو مدريد في المملكة العربية السعودية.

ووفقا لإذاعة "SER" فإن كيكي مدرب البارسا الجديد أمامه 3 قرارات وتحركات منتظرة في الفريق خلال الفترة القادمة ولعل من أبرزها عودة البرازيلي فيليب كوتينيو المعار لصفوف بايرن ميونخ الألماني.

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وذكرت الإذاعة أن أولويات كيكي سيتين مع برشلونة تتلخص في:

١- تحسين كبير لخط الوسط يجب أن يحصل وسيؤدي لدقائق لعب أصل للاعبين من طينة فيدال

٢- هناك خلل يجب تحسينه من كيفية بدايه الهجمات من تير شتيجين

٣- المدرب معجب بكوتينيو ويرغب في عودته