رياضة | نوران جوهر تتأهل لدور الـ8 من بطولة جي بي مورجان المفتوحة للإسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نوران جوهر تتأهل لدور الـ8 من بطولة جي بي مورجان المفتوحة للإسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فازت نوران جوهر لاعبة أندية وادى دجلة المصنفة الثالثة عالميًا حسب تصنيف الإتحاد الدولي للإسكواش على مواطنتها هانيا الحمامي المصنفة العاشرة علي العالم في مباراة استمرت 38 دقيقة بنتيجة أشواط (3/0) بواقع نقاط (11/6)(11/9)(11/7) وذلك في منافسات الدور ال16 من بطولة جي بي مورجان المفتوحة للإسكواش المقامة في الولايات المتحدة الامريكية بولاية نيويورك من 9 يناير 2020 إلى 17 يناير 2020 حيث تصل مجموع الجوائز المادية إلى 390 ألف دولار.

كما فازت رنيم الوليلي لاعبة أندية وادى دجلة المصنفة الأولى عالميًا حسب تصنيف الإتحاد الدولي للإسكواش علي الصينية "آني أو" المصنفة الحادية عشر علي العالم في مباراة استمرت 24 دقيقة بنتيجة أشواط (3/0) بواقع نقاط (11/5)(11/6)(11/9) وذلك في منافسات الدور نفسه .