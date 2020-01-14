رياضة | سوهاج يضم يعقوبا كمارا في ثاني صفقات الشتوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوهاج يضم يعقوبا كمارا في ثاني صفقات الشتوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي سوهاج، عن تعاقده مع يعقوبا كمارا، مدافع نادي الأولمبي، في صفقة انتقال حر للاعب، لتدعيم خط دفاع الفريق السوهاجي قبل انطلاق منافسات الدور الثاني للقسم الثاني، بالمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني.

وتعد صفقة كمارا، ثاني صفقات الفريق السوهاجي الشتوية، بعد أن نجح الجهاز الفني في ضم أسامة رجب، قلب دفاع

نادي مصر، في صفقة انتقال حر للاعب. .

جاءت صفقة انضمام كمارا ، بناءا على رغبة احمد كشري المدير الفني للفريق، بعد دخول المدير الفني في مفاوضات مع اللاعب، لينجح المدير الفني للفريق السوهاجي في ضم اللاعب..

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وكان فريق نادي سوهاج، اختتم مساء امس سلسلة تجاربه الودية بمعسكره بالقاهرة، بالخسارة امام منتخب السويس بهدف دون رد، ليعود الفريق اليوم لسوهاج،

ويواصل فريق سوهاج اليوم الثلاثاء، الاستعدادات لمنافسات الدور الثاني، للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، والمقرر انطلاقه يوم الأحد المقبل، والتي يستهلها لمواجهة نادي المنيا

وأنهى فريق سوهاج منافسات الدور الاول، في المركز العاشر برصيد12 نقطة.