رياضة | أول مباراة لمدرب برشلونة الجديد في كأس إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول مباراة لمدرب برشلونة الجديد في كأس إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجريت اليوم الإثنين قرعة دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا ، لتسفر عن مواجهة سهلة لنادي برشلونة تحت قيادة مدربه الجديد كيكي سيتين.

أول مباراة لمدرب برشلونة الجديد في كأس إسبانيا

وكان برشلونة أعلن أمس رسميا رحيل مدربه السابق إرنيستو فالفيردي وتعيين كيكي سيتين، المدير الفني السابق لريال بيتيس ، خلفا له بعقد يمتد حتى عام 2022.

Advertisements

ويواجه برشلونة فريق ايفيسا في دور الـ 16 من كأس ملك اسبانيا، حيث سيتم لعب هذه الجولة من مُباراة واحدة، وستبدأ مباريات هذه الجولة يوم 22 يناير الجاري.

وكان برشلونة ودع منافسات بطولة السوبر الإسباني في النسخة الأخيرة والتي أقيمت بالمملكة العربية السعودية على يد أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف لهدفين.