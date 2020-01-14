رياضة | أول تعليق من لويس سواريز على رحيل فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من لويس سواريز على رحيل فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة رسالة إلى إرنيستو فالفيردي بعد قرار الإدارة الإطاحة به من منصبه كمدير فني وتعيين كيكي ستين بدلا منه.

وكتب سواريزعبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: شكراً جزيلاً لك سيد على كل اللحظات التي عشنا فيها كـ محترفين ، ويظل الشيء الايجابي الذي علمتني اياه".

وتابع: " شكراً لك ولجميع موظفيك على الاحتراف ، أتمنى لك التوفيق في كل ماهو قادم في المستقبل".

وغادر فالفيردي برشلونة بعد أيام قليلة من السقوط أمام أتليتكو مدريد وتوديع كأس السوبر الإسباني في البطولة التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية وتوج بها ريال مدريد.