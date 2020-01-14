رياضة | لماذا يغضب نجوم ليفربول من يورجن كلوب؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لماذا يغضب نجوم ليفربول من يورجن كلوب؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحظى يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي بقدرة كبيرة على كسب حب لاعبيه في فترة وجيزة للغاية، ففي أكثر من تجربة كروية مختلفة أثبت الألماني أنه يفهم نفسية اللاعبين بشكل جيد، ويساعدهم على التأقلم مع ضغوط الساحرة المستديرة.

ورغم قدرات المدرب الألماني الكبيرة، إلاّ أنه يثير بين الفينة والأخرى غضب نجوم ليفربول بسبب تصرفاته في الملعب.

وقال كلوب لصحيفة "إكسبريس" البريطانية: "من المؤكد أن اللاعبين يغضبون مني أحياناً لأنني أصرخ عليهم بالطريقة التي أفعلها.. صراخي على اللاعبين لا يتم دائماً استقباله بشكل جيد من طرف اللاعبين.

وتابع كلوب: "لقد قلتها مراراً وتكراراً بأنني شخص مفعم بالنشاط رغم أنني لست نشيطاً كما كنت عندما كنت أصغر سناً، إلاّ أنني ما أزال مفعماً بالنشاط".

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من جهة أخرى، أكد كلوب أن لاعبي ليفربول تجاوزوا التوقعات، التي كانت لديه عند انتقاله إلى تدريب الفريق سنة 2015.

وقال في هذا الصدد: "لم أتوقع من اللاعبين ما فعلناه في السنوات القليلة الماضية، لقد حاولنا البناء على ما فعلناه في العام الماضي واتخاذ الخطوة التالية".

وأضاف: "لقد حاولنا القيام بذلك خطوة تلو الأخرى. إنها طريقتنا في اللعب، ليست لدي فكرة عن المدة التي استغرقها الأمر".

يشار إلى ليفربول يقدم موسماً رائعاً للغاية، إذ يتصدر "الريدز" ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفارق كبير عن أقرب منافسيه ومن دون هزيمة.

ويبدو ليفربول قريباً من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، الغائب عن خزائن الفريق منذ حوالي 30 سنة.