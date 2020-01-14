رياضة | قائمة المستبعدين للزمالك أمام الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة المستبعدين للزمالك أمام الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عدد من لاعبيه لمباراة الجونة المقرر لها غدًا الأربعاء ببطولة الدوري.

وضمت قائمة المستبعدين كل من محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وكريم بامبو ومحمد عنتر والمغربي خالد بوطيب بسبب الإصابة.

كما شملت القائمة كل من أحمد سيد زيزو وإمام عاشور.

وضمت قائمة المباراة كل من :

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محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي في حراسة المرمى.

محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – حازم امام – احمد عيد – عبد الله جمعة في خط الدفاع.

طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – محمود عبدالرازق شيكابالا – اشرف بن شرقي – محمد اوناجم – يوسف اوباما – مصطفي فتحي – اسلام جابر في خط الوسط.

مصطفي محمد – عمر السعيد في خط الهجوم.