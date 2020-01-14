رياضة | كارتيرون يعلن قائمة الزمالك ضد الجونة.. عودة شيكابالا وغياب عبد الشافي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يعلن قائمة الزمالك ضد الجونة.. عودة شيكابالا وغياب عبد الشافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الجونة المقررة إقامتها في الخامسة مساء غد الأربعاء بملعب الجونة في الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.

قائمة الزمالك ضد الجونة

محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي في حراسة المرمى

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محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – حازم إمام – أحمد عيد – عبد الله جمعة في خط الدفاع

طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – محمد أوناجم – يوسف أوباما – مصطفى فتحي – إسلام جابر في خط الوسط

مصطفى محمد – عمر السعيد في خط الهجوم