رياضة | طارق العشري يكشف عن موقفه من ضم ثنائي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق العشري يكشف عن موقفه من ضم ثنائي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود عن موقفه بشأن التعاقد مع محمد عنتر وإمام عاشور لاعبا فريق الزمالك خلال يناير الجاري.

ويواجه عنتر شبح الرحيل عن الزمالك بشكل كبير بسبب ابتعاده عن المشاركة وخروجه من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وأوضح العشري في تصريحات خاصة أنه لم تحدث أي اتصالات من قريب أو من بعيد في الفترة الماضية.

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وأشار إلى أنه يتمنى ضم إمام عاشور لاعب الفريق، مشددًا على صعوبة التفريط فيه من جانب إدارة نادي الزمالك.

وواصل: "رحيل إمام عاشور صعب عن الزمالك وأعتقد أن الأبيض سيتمسك به ولن يفرط فيه نهائيًا".

ويستعد الزمالك لملاقاة الجونة غدًا الأربعاء على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدوري.