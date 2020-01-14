اونلاين | «كورة لايف» TODAY مشاهدة مباراة البحرين وأستراليا بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش البحرين PLUS بدون تقطيع NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «كورة لايف» TODAY مشاهدة مباراة البحرين وأستراليا بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش البحرين PLUS بدون تقطيع NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لعبة منتخب البحرين الاولمبي اليوم ، بطولة كاس اسيا تحت 23 ، تصفيات بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، ت، ترتيب بطولة كاس اسيا تحت 23 ، كورة بلس تغطية مباريات كأس أسيا تحت 23 مباشر ، تشكيلة المنتخب البحريني الاولمبي – مباراة أستراليا والبحرين بث مباشر – مباراة منتخب البحرين الاولمبي اليوم ، مباراة أستراليا والبحرين بث مباشر، بطولة كاس اسيا تحت 23 ، تصفيات بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، ت، ترتيب بطولة كاس اسيا تحت 23 ، كورة بلس تغطية مباريات كأس أسيا تحت 23 مباشر ، تشكيلة المنتخبات الاولمبيه

يخوض المنتخبان المسابقة، ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضًا منتخب البحرين ومنتخب تايلاند صاحب الضيافة.

فيما يخوض منتخب البحرين المباراة الافتتاحية أمام تايلاند بنفس الجولة.

وتنطلق البطولة القارية التي تستضيفها تايلاند، خلال الفترة من 8 حتى 26 يناير الجاري.

وفيما يلي نستعرض كافة تفاصيل وموعد مباراة منتخب العراق وأستراليا في الجولة الأولى من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، والقنوات الناقلة.

يمكنك أيضًا قراءة: كأس آسيا 2016 تحت 23 عامًا.. نجوم القارة الصفراء ينطلقون من قطر

Advertisements

موعد مباراة العراق وأستراليا في كأس آسيا تحت 23 سنة – تايلاند

تنطلق مباراة العراق وأستراليا في كأس آسيا تحت 23 سنة – تايلاند، في تمام الـ 21:15 توقيت القاهرة، 22:15 توقيت مكة المكرمة، 19:15 توقيت جرينتش.

ملعب مباراة العراق وأستراليا في كأس آسيا تحت 23 سنة – تايلاند

تقام مباراة العراق وأستراليا في كأس آسيا تحت 23 سنة – تايلاند، على ملعب «تاماسات».

القناة الناقلة لـ مباراة العراق وأستراليا في كأس آسيا تحت 23 سنة – تايلاند

تنقل مباراة العراق وأستراليا في كأس آسيا تحت 23 سنة – تايلاند، عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 5.