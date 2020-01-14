اونلاين | مشاهدة مباراة البحرين وأستراليا بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع البحرين

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يترقب عشاق الساحرة المستديرة المباراة المنتظرة بين منتخب البحرين الأولمبي لكرة القدم ونظيره الأسترالي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء الموافق 14 يناير الجاري، على ملعب “تاماسات”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عاما، لذلك نرصد لكم موعد مباراة البحرين وأستراليا والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة البحرين وأستراليا في كأس أمم آسيا تحت 23 عاما

تقام مباراة البحرين وأستراليا مساء اليوم، في تمام الساعة الثالثة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والرابعة والربع بتوقيت السعودية، والساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثانية والربع بتوقيت تونس، والواحدة والربع مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة البحرين وأستراليا في كأس أمم آسيا تحت 23 عاما

وتُذاع المباراة حصريا عبر قناة بي أن سبورت HD 4، بتعليق حسن العيدروس، وقناة الكأس HD 3، بتعليق أحمد المعمري، الناقل الحصري لجميع مباريات البطولة الآسيوية.

ترتيب المنتخبين في المجموعة الأولى

ويدخل المنتخب الأسترالي المباراة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن منتخب تايلاند صاحب المركز الثاني، بينما يتذيل المنتخب البحريني جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.

يسعدنا في موقع كورة بلس تقديم مشاهدة مباراة البحرين ضد أستراليا بث مباشر وذلك ضمن منافسات كأس اسيا تحت 23 سنة – تايلاند في المجموعة الاولى – الجولة الثالثه ، وتلعب مباراة البحرين وأستراليا بث مباشر يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2020 الساعة الرابعة وخمسة عشر دقيقة مساء بتوقيت السعودية، والساعة الواحدة وخمسة عشر دقيقة مساء بتوقيت مصر، وتقام مباراة البحرين الاولمبي بث مباشر على ملعب تاماسات الملعب الدولي، وتنقل المباراة على قناة بي ان سبوررت 4 HD بتعليق لم يحدد بعد ، يمكنك مشاهدة كافة مباريات اليوم بث مباشر على كورة بلس kora pluse .

ويدخل منتخب البحرين اللقاء وهو في المركز الرابع وبرصيد نقطة واحدة وبالتالي فانه يحتاج الى الفوز في المباراة اذ اراد التأهل الى الدور ربع النهائي بشرط تعادل منتخب العراق وتايلاند في المباراة الاخرى . بينما يدخل منتخب أستراليا اللقاء وهو في المركز الاول وبرصيد 4 نقاط ويمكنكم ايضا مشاهده مباراة العراق وتايلاند .

تفاصيل مباراة البحرين ضد أستراليا بث مباشر

البطولة : كاس اسيا تحت 23 سنة – تايلاند 2020

القنوات الناقلة : قنوات الكأس الرياضية ، قناة بي ان سبورت 5

الملعب : ملعب تاماسات

المعلق : لم يحدد بعد

موعد مباراة البحرين وأستراليا بث مباشر اليوم

الساعة 4:15 مساءً بتوقيت السعودية

الساعة 3:15 مساءً بتوقيت مصر

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الساعة 4:15 مساءً بتوقيت فلسطين

الساعة 4:15 مساءً بتوقيت الأردن.

الساعة 4:15 مساءً بتوقيت سوريا

الساعة 4:15 مساءً بتوقيت لبنان

الساعة 4:15 مساءً بتوقيت العراق

الساعة 3:15 مساءً بتوقيت السودان

الساعة 4:15 مساءً بتوقيت اليمن

الساعة 3:15 مساءً بتوقيت ليبيا

الساعة 2:15 مساءً بتوقيت تونس

الساعة 2:15 مساءً بتوقيت الجزائر

الساعة 2:15 مساءً بتوقيت المغرب

الساعة 5:15 مساءً بتوقيت الإمارات.

الساعة 4:15 مساءً بتوقيت البحرين.

الساعة 5:15 مساءً بتوقيت سلطنة عُمان.

الساعة 4:15 مساءً بتوقيت الكويت

الساعة 4:15 مساءً بتوقيت قطر.

الساعة 1:15 مساءً بتوقيت موريتانيا.

الساعة 4:15 مساءً بتوقيت جزر القمر

الساعة 1:15 مساءً بتوقيت غرينتش GMT