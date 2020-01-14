اونلاين | KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة البحرين وأستراليا بث مباشر NOW كورة لايف البحرين MATCH رابط ماتش البحرين NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة البحرين وأستراليا بث مباشر NOW كورة لايف البحرين MATCH رابط ماتش البحرين NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق بعد غد الثلاثاء الموافق 14/1/2020 ، منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الآسيوية تحت 23 عام ، و التي تقام علي العاصمة التايلاندية.

و تنطلق مباراة منتخبي “ البحرين وأستراليا” علي ملعب تاماسات علي الأراضي التايلاندية ، و يتواجد المنتخبان بالمجموعة الأولى برفقة تايلاند و العراق.

موعد مباراة ” البحرين و أستراليا” :-

بتوقيت جرينتش.. 13:15 ظهراً

Advertisements

بتوقيت القاهرة.. 15:15 عصراً

بتوقيت السعودية.. 16:15 عصراً

بتوقيت أبوظبي.. 17:15 مساءً

تلقى الأوليمبي البحريني الهزيمة بنتيجة 5-0 أمام المنتخب الأوليمبي التايلاندي ، في أولى مبارياته بالبطولة الآسيوية ضمن منافسات الجولة الأولى ، و تعادل في مباراته الثانية بالجولة الثانية للبطولة الآسيوية تحت ال 23 عام ، أمام المنتخب الأوليمبي العراقي بنتيجة 2-2.

بينما تعادل الأوليمبي الأسترالي في أولى مبارياته بالبطولة الآسيوية أمام المنتخب العراقي و و حقق الفوز في الجولة الثانية على نظيره الأوليمبي التايلاندي بنتيجة 2-1.

القنوات الناقلة لمباراة ” البحرين و أستراليا” :-

تشاهدونها علي قناة BEIN SPORTS HD 5 الناقل الحصري لبطولة كأس الأمم الآسيوية تحت ال 23 عام.