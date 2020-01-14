اونلاين | «كورة لايف» TODAY انتر ميلان مشاهدة مباراة انتر ميلان وكالياري بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش انتر ميلان PLUS بدون تقطيع NOW

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يواجه اليوم الثلاثاء نادى إنتر ميلان نظيره نادى كاليارى الإيطالي ضمن مواجهات دور ال سادس عشر من مسابقة كأس إيطاليا .

و من المقرر أن تقام المباراة بين فريق إنتر ميلان الإيطالي و فريق كاليارى الإيطالي في تمام الساعة العاشرة الا ربع مسائاً بتوقيت القاهرة.

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و من المقرر أن تقام المباراة بين فريق إنتر ميلان الإيطالي و فريق كاليارى الإيطالي علي أستاد جيوسيبي ميازا الإيطالي.

ويحتل نادى إنتر ميلان الإيطالي المركز الثانى برصيد ستة و أربعين نقطة بفارق ثلاث نقطتين عن يوفنتوس في المركز الأول .

و يحتل نادى كاليارى المركز السادس برصيد تسعة و عشرين نقطة بفارق ست نقاط عن نادى روما في المركز الخامس .

و يطمح نادى إنتر ميلان في الوصول الي المركز الأول بينما يطمح نادى كاليارى في الوصول الي المركز الرابع .

و يطمح الفريقين في الوصول الي الدور القادم من بطولة كأس إيطاليا و يأمل إنتر ميلان في الفوز بهذة البطولة .

و تصب الكافة في صالح نادى إنتر ميلان الإيطالي من حيث المواجهات المباراة و اللاعبين و الخبرات و ترتيب الدورى.