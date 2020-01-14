اونلاين | مشاهدة مباراة انتر ميلان وكالياري بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

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موعد مباراة انتر ميلان وكالياري والقنوات الناقلة في كأس إيطاليا

تاريخ مواجهات كالياري و إنتر

يأمل نادي انتر ميلان في أن يقف التاريخ بجانبه في مواجهته المصيرية أمام نادي كالياري، يوم الثلاثاء 14 يناير 2020 في دور الستة عشر من كأس إيطاليا .

وجدير بذكر ان انتر ميلان ألتقى كالياري في 54 مواجهات في جميع المسابقات الدولية والودية، وكان نصيب نادي انتر ميلان الانتصار في 27 مواجهات مقابل 9 خسارة و18 تعادلات.

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نتائج اخر 5 مباريات ل إنتر ميلان

انتر ميلان 1 : 1 أتلانتا

نابولي 1 : 3 انتر ميلان

انتر ميلان 4 : 0 جنوى

فيورنتينا 1 : 1 انتر ميلان

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انتر ميلان 1 : 2 برشلونة

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نتائج اخر 5 مباريات ل كالياري

كالياري 0 : 2 ميلان

يوفنتوس 4 : 0 كالياري

أودينيزي 2 : 1 كالياري

كالياري 1 : 2 لاتسيو

ساسولو 2 : 2 كالياري

موعد مباراة انتر ميلان ضد كالياري والقنوات الناقلة في دور الستة عشر من كأس إيطاليا يوم الثلاثاء 14 يناير 2020

يسعى كلا الفرقين إلى تحقيق الفوز بورقة نظيفة تضمن له التأهل إلى الدور القادم في كأس إيطاليا, نادي كالياري سيواجه خصمه نادي انتر ميلان في مواجهة حية تجمع بينهما على أرضية ملعب سان سيرو ( جوزيبي مياتزا ).

لا شك أن محبي الساحرة المستديرة في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق بطولة كأس إيطاليا، إضافة إلى مشجعي نادي كالياري وأيضاً انصار نادي إنتر ميلان، بفارغ صبرهم ينتظرون وبدون شك هم يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة كالياري وإنتر ميلان، إضافة إلى القنوات الناقلة للمباراة كأس إيطاليا.