اونلاين | KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة انتر ميلان وكالياري بث مباشر NOW كورة لايف انتر ميلان MATCH رابط ماتش انتر ميلان NOW

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يستعد انتر ميلان لمواجهة ضيفه نادي كالياري لإيطالي في مساء يوم الثلاثاء 14 يناير 2020 على ملعب سان سيرو ( جوزيبي مياتزا ) و هو الملعب الرئيس قطبا المدينة إنتر ميلان وإي سي ميلان تبلغ سعته حوالي 85700 متفرج ويعتبر من أجمل ملاعب العالم وأكثرها استيعابا للجماهير, بني هذا الإستاد في عام 1926. ستقام مباراة نادي انتر ميلان وكالياري في دور الستة عشر ” دور ال 16 ” من كأس إيطاليا .

معلومات عن المباراة كالياري ضد انتر ميلان :

إنطلاق المباراة : يوم الثلاثاء 14 يناير 2020

البطولة: كأس إيطاليا

المباراة: انتر ميلان vs كالياري

كالياري vs انتر ميلان

البلد المستضيف :إيطاليا

المدينة : ميلانو

الساعة : 21:45 مصر، 22:45 السعودية

الحكم: لم يحدد بعد

علومات أضافية :مباراة من دور الستة عشر ” دور ال 16 ” من كأس إيطاليا

الملعب : ملعب سان سيرو ( جوزيبي مياتزا )

التوقيت كالياري x انتر ميلان :

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19:45 غرينتش – نواكشوط

20:45 الرباط – الجزائر – تونس

21:45 القاهرة – الخرطوم – طرابلس

22:45 مكة المكرمة – إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة

23:45 مسقط – أبوظبي

طهران 00:45

القنوات الناقلة كالياري vs انتر ميلان :

Rai 1

Sport TV 2

Sport 2 Hungary

TRT Spor HD

TVP Sport HD

BT Sport 3 / HD

DAZN 1 HD