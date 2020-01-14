الامارات | سالم بهيان رئيساً للجنة انتخابات اتحاد كرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن سالم بهيان رئيساً للجنة انتخابات اتحاد كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت لجنة انتخابات اتحاد كرة القدم أول اجتماع لها اليوم، بمقر الاتحاد في دبي عقب انتخابها أخيرا من قبل الجمعية العمومية لاتحاد الكرة للإشراف على انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة للدورة الانتخابية الجديدة 2020-2024، إذ تم خلال الاجتماع تسمية المستشار سالم بهيان العامري رئيسا للجنة ومحمد راشد الحفيتي نائبا لرئيس اللجنة.

وتقدم رئيس لجنة الانتخابات سالم بهيان العامري خلال الاجتماع بالشكر الى الجمعية العمومية لاتحاد الكرة على ثقتها واختيار لاعضاء اللجنة وتكيفها بهذه المهمة ، متمنيا التوفيق والسداد للجنة في الفترة القادمة.

واستعرض أمين عام اتحاد الكرة محمد عبد الله هزام الظاهري خلال الاجتماع، التعديلات القانونية التي اعتمدتها الجمعية العمومية غير العادية في اجتماعها الأخير على النظام الاساسي لاتحاد الكرة ولائحة الانتخابات والنظام الانتخابي الجديد الذي تم اعتماده بنظام القائمة الموحدة بدلا عن نظام الترشح الفردي الذي كان معمولا به في السابق، إضافة إلى المدد الزمنية المحدد بالنظام الاساسي فيما يتعلق بالانتخابات القادمة.

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وقررت اللجنة تحديد السبت المقبل موعدا لعقد اجتماعها الثاني بمقر اتحاد الكرة في دبي.

حضر الاجتماع كلا من أعضاء اللجنة محمد راشد الحفيتي وحمد خميس حمد وعبد الرحمن العامري وعبد الرحمن محمد الشرهان كما حضر الاجتماع أيضا الأمين العام لاتحاد كرة القدم محمد عبد الله هزام الظاهري.

من جانب آخر عقدت لجنة الاستئناف على قرارات لجنة انتخابات اتحاد كرة القدم اجتماعها الأول اليوم الثلاثاء بحضور أعضاء اللجنة مايد محمد جمعة المراشدة ، وطارق عبد الرحمن آل صالح ، وسالم عبد الله سلطان الحمادي ، وشهد الاجتماع الأمين العام لاتحاد الكرة.، وتم خلال الاجتماع تسمية مايد محمد جمعة المراشدة رئيساً للجنة وطارق عبدالرحمن آل صالح نائباً للرئيس

وناقش الاجتماع البنود المدرجة على جدول الأعمال والخاصة بالنظام الجديد لانتخابات اتحاد الكرة.